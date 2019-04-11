Ломаченко сделал заявление о бое с МакГрегором

Украинский чемпион Василий Ломаченко был бы не против провести бой против звезды Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора МакГрегора.

При этом ради такого поединка наш боксер может даже подняться в весе.

"МакГрегор – шоумен, он не спортсмен. Он делает деньги. Не считаю его хорошим профессиональным боксером. Возможно, он был бы неплох в аматорах, где есть три раунда по три минуты с минутным перерывом. Я могу его легко побить. Мне был бы интересен такой бой. Я бы его прошел. Легко бы поднялся в 145 фунтов (65 кг – ред.)", – сказал Ломаченко в интервью TMZ Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Василий Ломаченко проведет защиту чемпионских поясов против британца Энтони Кроллы. Накануне состоялась так называемая битва взглядов, которая осталась за украинцем.

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