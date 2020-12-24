Ломаченко – самодовольная личность, которая считает себя лучше других, – журналист

Журналисты и болельщики бокса остались недовольны оправданиями и обвинениями украинца Василия Ломаченко во время первого интервью после поражения от Теофимо Лопеса.

В частности, журналист Premier Boxing Show (PBC) Марк Ортега отметил, что уже не впервые замечает надменное отношение нашего соотечественника к другим людям. Он признался, что не удивился такой реакции Василия на неудачу.

"Я вызову гнев у всех хипстеров из мира бокса, сказав это, но я совершенно не удивился из-за реакции Ломаченко на поражение в бою с Лопесом. Он уже на протяжении нескольких лет ведет себя как самодовольная личность, которая считает себя лучше других", – написал журналист на своей странице в Twitter.

Ломаченко давно является самодовольной личностью Twitter Марка Ортеги

Известный инсайдер из издания The Athletic Майк Коппинджер отметил, что после слов о том, что Лопесу повезло, украинец точно не сможет уговорить Теофимо дать ему реванш.

"Так же ужасно, как отговорки Уайлдера. Повезло? Такое неуважение по отношению к Теофимо Лопесу никогда в жизни не позволит уговорить его на реванш. Ломаченко проиграл честно и справедливо", – заявил Коппинджер.

Журналист отметил, что таким образом Ломаченко не добьется реванша Twitter Майка Коппинджера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий заявил, что не проиграл поединок Лопесу, и обвинил судей в "заряженности". После того, как промоутер украинца Боб Арум назвал его комментарии "тупыми", наш соотечественник немного изменил риторику и обвинил рефери уже не в продажности, а в предвзятости.

Ломаченко также заявил, что Теофимо очень повезло в их бою, и призвал американца согласиться на реванш, чтобы доказать, что он является "настоящим" чемпионом.