Ломаченко рассказал, почему не перенес бой с Лопесом, несмотря на травму

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
5,4 т.
Василий Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко заявил, что на его решение не переносить бой за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса повлияло несколько факторов.

В первом интервью после сенсационного поражения в поединке на YouTube-канале LOMUS Official, наш соотечественник рассказал, что боялся, что в случае новой вспышки коронавируса их противостояние могут снова перенести на неопределенный срок. Василий верил, что сможет победить Лопеса, несмотря на проблемы с плечом.

"Представьте, у вас есть шанс, и вы его держите. Вы не знаете, что будет завтра в мире. Вдруг пандемия так разойдется, что все будет закрыто еще год. Плюс очень много было поставлено на кон, сказано с его стороны. МРТ толком не показал конкретной проблемы. Мне был диагностирован бурсит. Он и дает боль. От него помогают уколы, но мне не становилось легче. Ты сделал инъекцию, и у тебя неделя паузы. На вторую неделю начинаешь спарринговать, в среду или в пятницу у тебя опять проблемы с плечом, и ты опять идешь делать укол. Так было три раза. Отец сказал мне, что нужно перенести бой, но я верил, что травма мне не помешает. Мне было принципиально стать чемпионом здесь и сейчас", – признался Ломаченко.

Василий также отметил, что МРТ изначально не показало всей степени тяжести его травмы, но когда были проведено дополнительное исследование, стало ясно, что у него появились проблемы с более ранним повреждением.

"На следующий день после боя мне сделали операцию. Она была запланирована еще до поединка, были дата и время. Я понимал, что мне нужно было ее делать. Когда врачи делали МРТ, они не видели всей проблемы, но когда они зашли туда камерами (артроскопом) стало ясно, что старая травма надорвалась у меня на двух швах. У меня было две травмы – надрыв старой и бурсит", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко считает, что не проиграл Лопесу, и заявил, что судьи были "заряжены". Он также объяснил, почему опции реванша не было в контракте на бой.

Ломаченко - ЛопесТеофимо ЛопесВасилий Ломаченко