Ломаченко рассказал, почему не перенес бой с Лопесом, несмотря на травму

Украинец Василий Ломаченко заявил, что на его решение не переносить бой за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса повлияло несколько факторов.

В первом интервью после сенсационного поражения в поединке на YouTube-канале LOMUS Official, наш соотечественник рассказал, что боялся, что в случае новой вспышки коронавируса их противостояние могут снова перенести на неопределенный срок. Василий верил, что сможет победить Лопеса, несмотря на проблемы с плечом.

"Представьте, у вас есть шанс, и вы его держите. Вы не знаете, что будет завтра в мире. Вдруг пандемия так разойдется, что все будет закрыто еще год. Плюс очень много было поставлено на кон, сказано с его стороны. МРТ толком не показал конкретной проблемы. Мне был диагностирован бурсит. Он и дает боль. От него помогают уколы, но мне не становилось легче. Ты сделал инъекцию, и у тебя неделя паузы. На вторую неделю начинаешь спарринговать, в среду или в пятницу у тебя опять проблемы с плечом, и ты опять идешь делать укол. Так было три раза. Отец сказал мне, что нужно перенести бой, но я верил, что травма мне не помешает. Мне было принципиально стать чемпионом здесь и сейчас", – признался Ломаченко.

Василий также отметил, что МРТ изначально не показало всей степени тяжести его травмы, но когда были проведено дополнительное исследование, стало ясно, что у него появились проблемы с более ранним повреждением.

"На следующий день после боя мне сделали операцию. Она была запланирована еще до поединка, были дата и время. Я понимал, что мне нужно было ее делать. Когда врачи делали МРТ, они не видели всей проблемы, но когда они зашли туда камерами (артроскопом) стало ясно, что старая травма надорвалась у меня на двух швах. У меня было две травмы – надрыв старой и бурсит", – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко считает, что не проиграл Лопесу, и заявил, что судьи были "заряжены". Он также объяснил, почему опции реванша не было в контракте на бой.