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''Мне пришлось'': Ломаченко назвал главную сложность в бою с Педрасой

1.6тЧитать материал на украинском

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе Василий Ломаченко признался, что в течение всего поединка с Педрасой был вынужден сдерживать себя от опрометчивых поступков.

"Мне весь бой пришлось драться собранно, сфокусированно. Я вскрывал его защиту, и так весь бой. Так что нет, я не удивился, ведь он был отлично готов. И защищался с умом. Я очень серьёзно к нему готовился, и у нас была серьёзная стратегия на бой с ним. Мне просто пришлось драться умно", - заявил украинец в интервью BoxingTalk.

''Мне пришлось'': Ломаченко назвал главную сложность в бою с Педрасой

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Напомним, что в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, Ломаченко побил Хосе Педрасу, победив единогласным решением судей. В 11-м раунде Василий дважды отправлял пуэрториканца в нокдаун.

Кроме того, OBOZREVATEL сообщал, что в этой встрече произошел уникальный эпизод.

Накануне стали известны фамилии потенциальных соперников Василия, а также дата его ближайшего боя.

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