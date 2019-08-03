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Ломаченко рассказал, чем закончится его бой с Тайсоном Фьюри

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Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) рассказал, как бы прошел его теоретический бой с британским супертяжем Тайсоном Фьюри.

Ломаченко рассказал, чем закончится его бой с Тайсоном Фьюри

"Против Фьюри я бы выстоял раундов 5 или 6. Я бы мог постоянно бегать вокруг него. Но после 6-го раунда я бы устал и остановился и тогда он бы хорошо ударил меня", - заявил украинец в интервью Vringe Vision.

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Напомним, что Василий Ломаченко вернется в ринг 31 августа. Поединок против Люка Кэмпбелла пройдет в Лондоне на O2 Arena, а букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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Персоны
Василий Ломаченко Тайсон Фьюри
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