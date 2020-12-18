Ломаченко раскрыл планы на будущее после поражения от Лопеса

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не собирается опускаться во второй полулегкий вес после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В интервью на YouTube-канале LOMUS Official наш соотечественник рассказал, что будет добиваться реванша с американцем. Если же у него это не получится, то он попытается стать обязательным претендентом на титулы в легком дивизионе.

"Я не буду возвращаться во второй полулегкий вес (до 59 кг), зачем мне это? Я могу боксировать с соперниками из этой категории, но только в будущем, если мне скажут, что нет вариантов с Лопесом, и нет вариантов для завоевания этих титулов. Но даже если он их удерживает, для него будет обязательный претендент, и я тоже могу им стать. Я не собираюсь опускаться в 59 кг, пока не закончу свои дела здесь. Если не будет реванша, то я начинаю сначала с топ-10 рейтинга", – заявил Ломаченко.

Напомним, что ранее наш соотечественник был чемпионом мира в трех весовых категориях: полулегком, втором полулегком и легком дивизионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий признался, что не согласен с вердиктом судей, которые отдали победу Лопесу, и рассказал, почему не отказался от боя, несмотря на травму плеча.

Украинец также объяснил, почему в контракте на поединок против Теофимо не было опции реванша.