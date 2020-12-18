Ломаченко раскрыл планы на будущее после поражения от Лопеса

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
2,2 т.
Василий Ломаченко

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не собирается опускаться во второй полулегкий вес после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В интервью на YouTube-канале LOMUS Official наш соотечественник рассказал, что будет добиваться реванша с американцем. Если же у него это не получится, то он попытается стать обязательным претендентом на титулы в легком дивизионе.

"Я не буду возвращаться во второй полулегкий вес (до 59 кг), зачем мне это? Я могу боксировать с соперниками из этой категории, но только в будущем, если мне скажут, что нет вариантов с Лопесом, и нет вариантов для завоевания этих титулов. Но даже если он их удерживает, для него будет обязательный претендент, и я тоже могу им стать. Я не собираюсь опускаться в 59 кг, пока не закончу свои дела здесь. Если не будет реванша, то я начинаю сначала с топ-10 рейтинга", – заявил Ломаченко.

Напомним, что ранее наш соотечественник был чемпионом мира в трех весовых категориях: полулегком, втором полулегком и легком дивизионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий признался, что не согласен с вердиктом судей, которые отдали победу Лопесу, и рассказал, почему не отказался от боя, несмотря на травму плеча.

Украинец также объяснил, почему в контракте на поединок против Теофимо не было опции реванша.

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