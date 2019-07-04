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Ломаченко прорекламировал российскую компанию в Instagram

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко на своей странице в Instagram записал видео, в котором рассказал, где заказывает для себя православные крестики.

Производителем дорогих ювелирных изделий является российская мастерская "Крестик Резной" - соответствующую ссылку украинский боксер разместил под видео.

Сама мастерская размещена в российском городе Кострома. В комментариях к посту украинского чемпиона отметился российский боксер Сергей Ковалев, который написал, что "гордится земляками", занимающимися изготовлением золотых крестиков.

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Как сообщает канал 24, изделие, которое Ломаченко демонстрирует в видеоролике, стоит 26,7 тысячи гривен (65 тысяч российских рублей). При этом шнурок к нему надо покупать отдельно - еще 16,8 тысячи гривен (41 тысяч рублей). Кроме того, Ломаченко носит на руке браслет этой же компании, который также стоит 26,7 тысячи гривен.

Добавим, что за самой страницей мастерской в Instagram, кроме Ломаченко, следит и Александр Усик.

Напомним, следующий бой Ломаченко проведет 31 августа в Лондоне. Его соперником будет британец Люк Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США побили главного ненавистника Василия Ломаченко.

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Персона
Василий Ломаченко
Место
РоссияКострома
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