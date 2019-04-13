"Совершил огромную ошибку": Ломаченко прокомментировал бой с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) после защиты чемпионских титулов WBA и WBO в легком весе в бою Энтони Кроллой усомнился в компетенции тренерского штаба соперника.

"Это был хороший и интересный бой для меня. Но угол Кроллы совершил огромную ошибку, не выбросив полотенце в третьем раунде. Они же видели, что происходило в ринге. Как бы там ни было, желаю Энтони быстро восстановиться", - заявил Василий на пресс-конференции.

Украинец поделился дальнейшими карьерными планами.

"Я хочу драться с Майки Гарсией. Все будет зависеть от наших промоутеров. Это будет исторический бой двух олимпийских чемпионов. Но посмотрим. Не знаю. Если он не вернется в легкий вес, возможно, это будет Люк Кэмпбелл. Я остаюсь в легком весе. Я хочу объединить пояса. Ради этого я готов провести бой в Великобритании", - отметил наш боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Спустя некоторое время появилась информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись боя.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

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