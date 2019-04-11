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Ломаченко проиграл взвешивание перед боем с Кроллой

Ломаченко проиграл взвешивание перед боем с Кроллой
Поединок состоится в ночь на 13 апреля
1.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский претендент Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) провели церемонию взвешивания перед их боем.

Украинец оказался легче своего соперника. Весы под нашим соотечественником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вес Кроллы составил 134,8 фунта (61,14 кг).

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Стало известно о провале с боем Ломаченко - Кролла

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

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