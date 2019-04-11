Ломаченко проиграл взвешивание перед боем с Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский претендент Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) провели церемонию взвешивания перед их боем.
Украинец оказался легче своего соперника. Весы под нашим соотечественником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вес Кроллы составил 134,8 фунта (61,14 кг).
#LomaCrolla - Weigh-In— LOMA👽🇺🇦 (@LomachenkoBand) 11 апреля 2019 г.
🇺🇦 @VasylLomachenko ⚖134.4 lb
🇬🇧 @Ant_Crolla ⚖134.8 lb
April12th / @STAPLESCenter ➡https://t.co/O0k1Y6iENd
11PM ET 📺@ESPN + @MatchroomBoxing @InterTvUa pic.twitter.com/BgUYcQ8wcf
Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.
Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.
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