Ломаченко проиграл взвешивание перед боем с Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский претендент Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО) провели церемонию взвешивания перед их боем.

Украинец оказался легче своего соперника. Весы под нашим соотечественником показали 134,4 фунта (60,96 кг), вес Кроллы составил 134,8 фунта (61,14 кг).

Напомним, что бой Ломаченко - Кролла пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Center. Букмекеры уже опубликовали унизительные котировки на победителя.

Ранее украинский чемпион International WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) сделал прогноз на бой Ломаченко - Кролла.

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