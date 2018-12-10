Ломаченко признался, за счет чего победил Педрасу

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко признался, что ему в бою с пуэрториканцем Хосе Педрасой принес победу грамотно составленный план .

"Моя стратегия была в том, чтобы убедить Педрасу в возможности выиграть этот бой. Для этого я выбрасывал не так много ударов, чтобы он поверил в себя, чтобы у меня была возможность контратаковать. Я должен был быть сфокусирован весь бой. Ждал, когда Педраса замедлится, после этого я действовал", – сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке, на арене Madisson Square Garden, и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.