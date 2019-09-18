Ломаченко принял важное решение о карьере — СМИ

Украинский чемпион Василий Ломаченко подписал новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank, и продолжит карьеру еще четыре года.

Об этом сообщил известный боксерский инсайдер, журналист Los Angeles Times и The Athletic Ланс Пугмайр.

Отвечая на вопрос одного из болельщиков на страницах The Athletic о сроках соглашения между боксером и Top Rank, представитель СМИ отметил, что Василий получил новый долгосрочный договор.

Василий Ломаченко и глава Тop Rank Боб Арум World Boxing News

Новости Американец нокаутировал непобедимого россиянина и стал претендентом на титул Ломаченко

"Лома только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года. Следующий большой бой Василия пройдет за четыре чемпионских пояса в начале следующего года с победителем боя Ричард Комми – Теофимо Лопес", – написал Пугмайр.

Напомним, что поединок за звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) Комми – Лопес пройдет 14 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко выразил желание отказаться от чемпионского боя в конце 2019 года.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!