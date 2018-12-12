Ломаченко пригрозили ''убить'': спортивные итоги 11 декабря

Ломаченко пообещали "убить", появились свежие фото "Донбасс Арены", Усик не сдержался во время интервью в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 декабря.
Кроме того, знаменитый тренер назвал главную проблему Ломаченко в бою с Педрасой, матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой, а "казахстанскому МакГрегору" воткнули нож в горло. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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