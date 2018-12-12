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Ломаченко пригрозили ''убить'': спортивные итоги 11 декабря

1.5тЧитать материал на украинском

Ломаченко пообещали "убить", появились свежие фото "Донбасс Арены", Усик не сдержался во время интервью в США. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 декабря.

Ломаченко пригрозили ''убить'': спортивные итоги 11 декабря

Кроме того, знаменитый тренер назвал главную проблему Ломаченко в бою с Педрасой, матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой, а "казахстанскому МакГрегору" воткнули нож в горло. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Он — пустышка и обман": Ломаченко пообещали "убить"

"Картошку выращивают": появились свежие фото "Донбасс Арены"

"Да подождите, блин": Усик не сдержался во время интервью в США

Пародия на Ломаченко взорвала интернет

"Не питал иллюзий": знаменитый тренер назвал главную проблему Ломаченко в бою с Педрасой

Матч "Динамо" - "Яблонец" под угрозой

"Казахстанскому МакГрегору" воткнули нож в горло

"Хочу уйти": Усик высказался о бое с Джошуа

В России назвали Ломаченко лучшим боксером мира

Вылет России и камбэк "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 11 декабря

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