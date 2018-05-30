Ломаченко предстоит операция: спортивные итоги 29 мая

Украинскому суперчемпиону Василию Ломаченко предстоит операция из-за травмы, которую он получил в бою с Хорхе Линаресом, а нигерийский боксер Эфе Аджагба отправил в нокаут очередного соперника невероятным ударом. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 29 мая.

Кроме того, в сети слили интимные снимки известной фитнес-модели. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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