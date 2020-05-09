Ломаченко поздравил Украину с 9 мая видео российских националистов

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко поздравил всех подписчиков в Instagram стихотворением "Простите вы нас, ветераны!" российского поэта Артура Кенчешаова.

Судя по статистике Youtube, впервые видеоряд с этим стихотворением был опубликован на канале НОД - российского политического объединения Национально-освободительное движение.

В качестве своей цели НОД ставит восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс и территориальную целостность РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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