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Ломаченко после боя пришел в раздевалку к Кролле - появилось видео

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) после боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО) пришел в раздевалку с британцем.

Наш соотечественник поинтересовался здоровьем соперника, поблагодарил его за хороший бой и пожелал удачного восстановления.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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"Удар лишил меня чувств": Кролла рассказал про нокаут от Ломаченко

Напомним, что чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО).

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Позже появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Персоны
Энтони КроллаВасилий Ломаченко
Место
СШАЛос-Анджелес
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