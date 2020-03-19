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19 марта • обновлено в 14:51
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В Украине: Ломаченко пошел на радикальные меры из-за возможной отмены боя против Лопеса

1.9т
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Василий Ломаченко вернулся в Украину из США после информации о вероятном переносе его боя против американца Теофимо Лопеса, запланированного на 30 мая в Нью-Йорке, из-за коронавируса.

Об этом сообщил журналист авторитетного журнала The Athletic Лэнс Пагмайер у себя в Twitter, сославшись на слова промоутера Ломаченко Боба Арума, который является руководителем компании Top Rank.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Напомним, что ранее сам Арум заявлял, что при условии отсутствия зрителей этот поединок не имеет никакого смысла. "Наши руки связаны. Останется лишь попытаться объяснить возникшую ситуацию боксерам", – сказал промоутер.

Стоит отметить, что украинский боксер владеет поясами WBC, WBA и WBO в легком весе, а американец – титулом чемпиона по версии IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный боксерский совет (WBC) назвал поединок Василия Ломаченко самым драматичным в 2019 году.

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Темы
Коронавирус Ломаченко - Лопес
Персоны
Теофимо Лопес Боб Арум Василий Ломаченко
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