Ломаченко поразил невероятным трюком: спортивные итоги 27 июня

Украинский чемпион Василий Ломаченко поразил невероятным трюком, а Украина завоевала два "золота" на Европейских играх 2019.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 июня.
Кроме того, Александр Усик встретился в Киеве со скандальным экс-футболистом "Динамо" Александром Алиевым. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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