Ломаченко поразил невероятным трюком: спортивные итоги 27 июня

Украинский чемпион Василий Ломаченко поразил невероятным трюком, а Украина завоевала два "золота" на Европейских играх 2019.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 июня.

Кроме того, Александр Усик встретился в Киеве со скандальным экс-футболистом "Динамо" Александром Алиевым. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"За матушку Украину": трюк Ломаченко поставил на уши сеть

Украина взяла седьмую золотую медаль на Европейских играх-2019

Украина проиграла Испании на женском Евробаскете-2019

"Пчелы обкусали?" Усик засветился со скандальным экс-футболистом "Динамо"

Украина завоевала шестое "золото" Европейских игр-2019

Официально: "Динамо" подписало ключевого футболиста сборной Украины

По примеру России: победа еще одного украинского боксера на Европейских играх вызвала гнев

Легенда "Динамо" присоединился к команде Зеленского

Самые красивые девушки у нас в Instagram!