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Ломаченко поразил невероятным трюком: спортивные итоги 27 июня

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко поразил невероятным трюком, а Украина завоевала два "золота" на Европейских играх 2019.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 июня.

Кроме того, Александр Усик встретился в Киеве со скандальным экс-футболистом "Динамо" Александром Алиевым. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Европейские игры 2019
Персоны
Василий ЛомаченкоАлександр УсикАлександр Караваев
Тег
ФК Динамо Киев
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