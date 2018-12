Ломаченко пообещали убить

Американский "суперчемпион" мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 KO) пообещал убить в ринге украинца Василия Ломаченко.

Об этом боксер заявил в Twitter, комментируя бой обладателя пояса IBF Тевина Фармера против Франсиско Фонсеки. Фармер сумел победить претендента лишь решением судей.

Дэвис в свое время нокаутировал Фонсеку в 8-м раунде. Именно этот факт дал Джервонте толчок для написания издевательских сообщений в адрес как своего соотечественника, так и Ломаченко.

"Ломаченко и Тевин только что прошли всю дистанцию с парнями, которых я просто уничтожал на ринге. Что вам ещё нужно?", — написал боксер.

Loma and Tevin just went the whole 12 rds wit people I killed so what that make them? https://t.co/Qfe7H1KY8d