Ломаченко пообещали убить

Американский "суперчемпион" мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис (20-0, 19 KO) пообещал убить в ринге украинца Василия Ломаченко.

Об этом боксер заявил в Twitter, комментируя бой обладателя пояса IBF Тевина Фармера против Франсиско Фонсеки. Фармер сумел победить претендента лишь решением судей.

Джервонта Дэвис (слева)

Дэвис в свое время нокаутировал Фонсеку в 8-м раунде. Именно этот факт дал Джервонте толчок для написания издевательских сообщений в адрес как своего соотечественника, так и Ломаченко.

"Ломаченко и Тевин только что прошли всю дистанцию с парнями, которых я просто уничтожал на ринге. Что вам ещё нужно?", — написал боксер.

Loma and Tevin just went the whole 12 rds wit people I killed so what that make them? https://t.co/Qfe7H1KY8d — Gervonta Davis (@Gervontaa) 16 декабря 2018 г.

Позже, в интервью Youtube-каналу Vringe-Vision, Дэвис подтвердил свои слова.

"Это не будет сложной задачей для меня. Я буду играться с ними (Ломаченко или Фармер) весь вечер. Я могу побить их обоих, у меня насчет этого нет сомнений", — заявил американский боксер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

Напомним, что Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.