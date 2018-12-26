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Ломаченко пообещали убить: спортивные итоги 25 декабря

1.6тЧитать материал на украинском

Ломаченко пообещали убить в ринге, украинскому боксеру сломали два ребра, а жена капитана "Динамо" снялась обнаженной. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 25 декабря.

Непобежденный российский боксер бросил вызов Усику, любимый конферансье Путина послал вице-президента IBU и поплатился, а звездный новичок "Динамо" возглавил рейтинг самых дорогих украинских форвардов.

Ломаченко пообещали убить: спортивные итоги 25 декабря

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