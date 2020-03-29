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29 марта • обновлено в 14:04
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Ломаченко пообещали "надрать задницу"

1.6т
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Американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес пригрозил украинскому чемпиону WBC, WBA и WBO Василию Ломаченко.

"Не важно когда, не важно где, я просто хочу надрать ему зад", – цитирует Лопеса Top Rank.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес не состоится в запланированную дату. Поединок должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

Ранее Ломаченко попал в скандал, призвав православных христиан рисовать кресты на дверях домов, чтобы уберечься от коронавируса. Позже Василию пришлось извиняться.

Несколько дней назад Лома заявил, что в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса очень важно не поддаваться панике и призвал всех быть осторожными и внимательно слушайте рекомендации властей.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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