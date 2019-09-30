Ломаченко получит уникальный статус: заявление президента WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко может получить особый статус от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом рассказал президент этой организации Маурисио Сулейман.
Как отметил глава совета в интервью Boxing News, в октябре должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания "франчайзингового чемпиона".
Василий Ломаченко
Facebook Василия Ломаченко
"Мы будем обсуждать это на конгрессе WBC в октябре. Но, что я точно могу сказать, так это то, что Ломаченко – один из самых великих людей в спорте. У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC", – сказал Маурисио Сулейман.
Отметим, что аналогичный статус "франчайзингового чемпиона" имеет на сегодняшний день мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес.
Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC в легком весе и в начале следующего года должен встретиться с победителем боя Комми – Лопес за звание абсолютного чемпиона мира.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василию Ломаченко бросили дерзкий вызов, пообещав лишить его всех чемпионских поясов.
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