Ломаченко получит уникальный статус: заявление президента WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко может получить особый статус от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом рассказал президент этой организации Маурисио Сулейман.

Как отметил глава совета в интервью Boxing News, в октябре должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания "франчайзингового чемпиона".

Василий Ломаченко Facebook Василия Ломаченко

"Мы будем обсуждать это на конгрессе WBC в октябре. Но, что я точно могу сказать, так это то, что Ломаченко – один из самых великих людей в спорте. У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC", – сказал Маурисио Сулейман.

Отметим, что аналогичный статус "франчайзингового чемпиона" имеет на сегодняшний день мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес.

Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC в легком весе и в начале следующего года должен встретиться с победителем боя Комми – Лопес за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василию Ломаченко бросили дерзкий вызов, пообещав лишить его всех чемпионских поясов.

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