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2 октября • обновлено в 19:27
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Ломаченко получит уникальный статус: заявление президента WBC

19.4т Читать материал на украинском

Украинский боксер Василий Ломаченко может получить особый статус от Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом рассказал президент этой организации Маурисио Сулейман.

Как отметил глава совета в интервью Boxing News, в октябре должен решиться вопрос о присуждении украинцу звания "франчайзингового чемпиона".

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Facebook Василия Ломаченко

"Мы будем обсуждать это на конгрессе WBC в октябре. Но, что я точно могу сказать, так это то, что Ломаченко – один из самых великих людей в спорте. У него была отличная карьера в любителях и пока он хорошо ведет карьеру в профессионалах. Он стал чемпионом в трех весовых категориях, дрался и побеждал лучших. Я горжусь тем, что он чемпион WBC", – сказал Маурисио Сулейман.

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Официально: Ломаченко получил соперника на свой бой

Отметим, что аналогичный статус "франчайзингового чемпиона" имеет на сегодняшний день мексиканский боксер-профессионал Сауль Альварес.

Ломаченко владеет поясами WBA, WBO и WBC в легком весе и в начале следующего года должен встретиться с победителем боя Комми – Лопес за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василию Ломаченко бросили дерзкий вызов, пообещав лишить его всех чемпионских поясов.

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Василий Ломаченко
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