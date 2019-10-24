Ломаченко получил уникальный титул в боксе

Всемирный боксерский совет объявил о присвоении украинцу Василию Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Василий Ломаченко со своей командой
В свою очередь, 20-летний американец Девин Хэйни без боя переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценные чемпионы организации, заняв пояс Ломаченко.
По информации источника, предоставление Ломаченко специального статуса чемпиона связано с тем, что промоутер украинца Боб Арум хочет организовать своему подопечному поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми - Теофимо Лопес в начале 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.
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