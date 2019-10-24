Ломаченко получил уникальный титул в боксе

Всемирный боксерский совет объявил о присвоении украинцу Василию Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Василий Ломаченко со своей командой

В свою очередь, 20-летний американец Девин Хэйни без боя переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценные чемпионы организации, заняв пояс Ломаченко.

По информации источника, предоставление Ломаченко специального статуса чемпиона связано с тем, что промоутер украинца Боб Арум хочет организовать своему подопечному поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми - Теофимо Лопес в начале 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!