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24 октября • обновлено в 10:35
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Ломаченко получил уникальный титул в боксе

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Всемирный боксерский совет объявил о присвоении украинцу Василию Ломаченко звания "особого" чемпиона (Franchise Champion) WBC.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Василий Ломаченко со своей командой

Василий Ломаченко со своей командой

В свою очередь, 20-летний американец Девин Хэйни без боя переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценные чемпионы организации, заняв пояс Ломаченко.

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По информации источника, предоставление Ломаченко специального статуса чемпиона связано с тем, что промоутер украинца Боб Арум хочет организовать своему подопечному поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми - Теофимо Лопес в начале 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко подписал новое 4-летнее соглашение с промоутерской компанией Top Rank.

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Василий Ломаченко
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