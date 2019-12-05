Ломаченко получил приз лучшего боксера года по версии WBO

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко принял участие в заседании Конгресса Всемирной боксерской организации (WBO) в Токио, где был удостоен индивидуальной награды.

Во время объявления лауреата ведущий назвал украинца лучшим боксером по итогам 2019 года.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира по версии WBO. Также 31-летний боксер владеет поясами по другим версиям – WBC и WBA.

В 2019 году Василий провел две успешные защиты своих титулов: в апреле нокаутировал в Лос-Анджелесе Энтони Кроллу, а в августе победил по очкам в Лондоне Люка Кэмпбелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко спокойно отнесся к тому, что опустился на второе место рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

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