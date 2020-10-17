Ломаченко показал, чем занимался ночью перед боем с Лопесом. Видео
Украинский чемпион WBA, WBC и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) накануне боя против чемпиона мира IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) провел ночь за игрой в нарды.
Соответствующий ролик украинец разместил у себя в Instagram. Кроме самого Василия, в кадр попал и его отец – Анатолий Ломаченко, рассматривавший какое-то видео на своем ноутбуке.
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе состоится в ночь на воскресенье, 18 октября.
Наш соотечественник считается явным фаворитом. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,25.
Отметим, что бой не будет показан по украинскому ТВ. OBOZREVATEL составил подробную инструкцию, как в Украине смотреть бой Ломаченко – Лопес
Также можно будет следить за боем с помощью нашей онлайн-трансляции.