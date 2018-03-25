Ломаченко побаловал Роналду уникальным подарком

Украинский чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Василий Ломаченко сделал подарок одному из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Наш соотечественник презентовал лидеру сборной Португалии и мадридского "Реала" собственные перчатки с автографом.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил менеджер украинского чемпиона Эгис Климас. Для этого промоутер прибыл специально в расположение национальной сборной Португалии.

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"Был очень рад встретиться с лучшим в мире – Криштиану Роналду, и передать ему подаро от другого лучшего – Василия Ломаченко", – подписал снимок с футболистом Климас.

Как сообщал "Обозреватель", Василий Ломаченко 12 мая в американском Нью-Йорке сразится с венесуэльским боксером Хорхе Линаресом.