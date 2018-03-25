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Ломаченко побаловал Роналду уникальным подарком

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Украинский чемпион мира по боксу во втором полулегком весе Василий Ломаченко сделал подарок одному из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Наш соотечественник презентовал лидеру сборной Португалии и мадридского "Реала" собственные перчатки с автографом.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил менеджер украинского чемпиона Эгис Климас. Для этого промоутер прибыл специально в расположение национальной сборной Португалии.

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"Был очень рад встретиться с лучшим в мире – Криштиану Роналду, и передать ему подаро от другого лучшего – Василия Ломаченко", – подписал снимок с футболистом Климас.

Как сообщал "Обозреватель", Василий Ломаченко 12 мая в американском Нью-Йорке сразится с венесуэльским боксером Хорхе Линаресом.

Персоны
Василий ЛомаченкоКриштиану Роналду
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