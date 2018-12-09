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Ломаченко - Педраса: лучшие моменты боя

7.9тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) эффектно победил пуэрториканца Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и завоевал чемпионский пояс WBO. Объединительный бой прошел при полном доминировании нашего соотечественника.

Поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию боя Ломаченко - Педраса и предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты этой битвы.

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Напомним, что Василий Ломаченко получил титул WBA, победив 13 мая Хорхе Линареса. Для Василия этот бой станет возвращением в ринг после операции на правом плече — украинец получил травму во время битвы с венесуэльцем.

Педраса заполучил титул WBO после победы над Рэем Бельтраном 25 августа.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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