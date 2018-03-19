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Ломаченко озадачил фаната в США: спортивные итоги 18 марта

2.4тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, а итальянский фотограф показал, во что превратилась "Донбасс-Арена". "Обозреватель" представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 марта.

Кроме того, украинский боксер Василий Ломаченко заставил ошалеть фаната. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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