Ломаченко озадачил фаната в США: спортивные итоги 18 марта

Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, а итальянский фотограф показал, во что превратилась "Донбасс-Арена". "Обозреватель" представляет главные спортивные новости воскресенья, 18 марта.
Кроме того, украинский боксер Василий Ломаченко заставил ошалеть фаната. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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