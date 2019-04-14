Ломаченко отжег на пресс-конференции после победы над Кроллой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) забавно пошутил на пресс-конференции после боя с Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО).

На фразу журналиста о том, что "Кролла не поехал в больницу, у него нос в порядке, но ему очень грустно, что он тебе проиграл", наш соотечественник с невозмутимым видом ответил: "Мне очень жаль".

Зал оценил такую реакцию украинца, взорвавшись смехом и аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ночь на 13 апреля успешно защитил свои пояса в бою против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО). Спустя некоторое время появилась шокирующая информация о том, что наш соотечественник получил перелом. Однако настоящий диагноз оказался не таким страшным.

Поединок в Staples Center в Лос-Анджелесе (США) завершился нокаутом от украинца в 4-м раунде.

Сразу после боя Василий неожиданно пришел в раздевалку к британскому боксеру.

Кроме того, были опубликованы видео лучших моментов битвы, а также полная запись встречи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ломаченко. Позже баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк восхитился Васей, назвав его величайшим в истории.

Сам Ломаченко, комментируя бой с Кроллой, рассказал о "самой большой ошибке".

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