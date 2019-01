Ломаченко отметили в престижной номинации впервые в 2019 году

Украинского боксера Василия Ломаченко отметили в престижной номинации впервые в новом году.

Авторитетный американский портал BoxingScene признал нокаут от украинца в поединке против Хорхе Линареса одним из лучших в 2018-м.

Бой состоялся 12 мая в Нью-Йорке и досрочно завершился в десятом раунде. После удара в печень венесуэльский соперник Ломаченко упал на настил и не смог продолжить бой. Для украинского боксера этот поединок стал историческим, так как позволил ему завоевать титул в третьей весовой категории всего лишь за 12 боев.

Победителем в номинации стал нокаут от потенциального соперника украинца Александра Усика Диллиана Уайта в бое против Дерека Чисоры. Несмотря на то, что практически весь поединок проходил под диктовку "Дел Боя", Диллиант в 11-м раунде "потушил свет" сопернику мощным ударом.

Whyte's KO of Chisora on the counter. What a finish to the rematch #WhyteChisora2 pic.twitter.com/k8HivyaJdm