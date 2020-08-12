Ломаченко отдаст Лопесу часть гонорара ради проведения боя: названа сумма

Василий Ломаченко готов отдать Теофимо Лопесу 800 тысяч долларов из своего гонорара ради проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Боб Арум (промоутер Ломаченко и Лопеса – Ред.) заявил, что украинец выразил готовность отдать 800 тысяч долларов из своего гонорара Лопесу, чтобы удовлетворить аппетиты американца, который хочет получить за бой 2 миллиона долларов. После этого у Ломаченко останется приблизительно 2,4 миллиона долларов", – написано на странице Boxing_Worldwide в Instagram.

Ломаченко готов отдать Лопесу 800 тысяч долларов своего гонорара Instagram Boxing_Worldwide

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и ограничений, связанных с ней, Лопесу уменьшили гонорар за поединок против украинца до 1,2 миллиона долларов. Это не устроило американца, в результате чего бой оказался под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо высказался о возможной отмене поединка против Ломаченко.