МоваЯзык

Топ-темы:

Ломаченко отдаст Лопесу часть гонорара ради проведения боя: названа сумма

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
702
Василий Ломаченко

Ломаченко отдаст Лопесу часть гонорара ради проведения боя.

Василий Ломаченко готов отдать Теофимо Лопесу 800 тысяч долларов из своего гонорара ради проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Боб Арум (промоутер Ломаченко и Лопеса – Ред.) заявил, что украинец выразил готовность отдать 800 тысяч долларов из своего гонорара Лопесу, чтобы удовлетворить аппетиты американца, который хочет получить за бой 2 миллиона долларов. После этого у Ломаченко останется приблизительно 2,4 миллиона долларов", – написано на странице Boxing_Worldwide в Instagram.

Ломаченко готов отдать Лопесу 800 тысяч долларов своего гонорара

Ломаченко готов отдать Лопесу 800 тысяч долларов своего гонорара Instagram Boxing_Worldwide

Напомним, что из-за пандемии коронавируса и ограничений, связанных с ней, Лопесу уменьшили гонорар за поединок против украинца до 1,2 миллиона долларов. Это не устроило американца, в результате чего бой оказался под угрозой срыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо высказался о возможной отмене поединка против Ломаченко.

Ломаченко - ЛопесБоб АрумВасилий ЛомаченкоТеофимо Лопес
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Бокс