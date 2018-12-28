Ломаченко "оккупировал" американский телеканал

Украинский чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает завоевывать популярность среди фанов бокса в США.

Непобедимый Василий Ломаченко

Американский телеканал Boxnation 27 декабря практически все свое эфирное время в прайм-тайм посвятил нашему бойцу. В своей эфирной сетке канал показал почти все поединки Ломаченко за последние три года. Таким образом, болельщики получили возможность увидеть лучшие бои украинского боксера с 11 утра до 18 вечера, сообщает ISport.

Программа телетрасляций

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты. Еще один наш соотечественник — Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) расположился на 19-й позиции.

Топ-20 боксеров вне зависимости от весовых категорий опубликовал авторитетнейший портал Boxingtalk.