Ломаченко одним ударом может выиграть три чемпионских пояса

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) в предстоящем поединке могут сразиться сразу за три чемпионских пояса.

Тренер украинца Александра Гвоздика Марко Контрерас заявил, что после того как Майки Гарсия остался в первом полусреднем весе, регулярным чемпионом WBC может стать Линарес – обладатель пояса WBC Diamond:

"Если Майки оставит титул, то Линарес станет регулярным чемпионом. Это возможно", - цитирует Контрераса xsport.ua.

Кроме того, Ломаченко считает, что журнал The Ring также может санкционировать его бой с Линаресом и позволить боксерам драться за три пояса:

"Думаю, что The Ring даст нам возможность драться за их титул. Один удар и три пояса", - заявил Василоий.

Отметим, что на данный момент на кону боя Линарес – Ломаченко стоит только пояс WBA, которым владеет венесуэлец. Также он является обладателем титула The Ring. Поединок состоится 12 мая в Нью-Йорке.