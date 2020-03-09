Ломаченко объявил дату боя с Лопесом

Украинский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату.

Поединок украинца с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом состоится 30 мая 2020 года. Ломаченко призвал своих поклонников поддержать его в бою с американцем.

"Будь частью команды Ломаченко 30 мая", – написал Василий в Instagram.

Отметим, что официально поединок еще не был объявлен, однако о дате боя 30 мая ранее высказался и соперник Ломаченко Теофимо Лопес. Предполагается, что бой состоится в Нью-Йорке.

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