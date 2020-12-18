Ломаченко объяснил, почему в контракте на бой с Лопесом не было опции реванша

Украинец Василий Ломаченко заявил, что ничего не знал об опции реванша в контракте на бой против Теофимо Лопеса, пока американец сам не затронул эту тему.

Наш соотечественник дал первое интервью после сенсационного поражения в поединке за титул абсолютного чемпиона мира, в котором признался, что исключил этот пункт после слов соперника.

"До подписания контракта с ним я не знал, есть ли у нас там пункт о реванше или нет, потому что мой менеджер обычно проверяет соглашение, а меня эти пункты, честно говоря, никогда не интересовали. Когда Лопес сказал, что мы обязательно будем бороться за включение такой опции, мы это прочитали и решили не делать этого, если они говорят, что мы якобы хотим себя перестраховать. Нам вообще ровно. А потом он сказал, что якобы я отказался от пункта реванша в контракте", – рассказал Ломаченко в эфире YouTube-канала LOMUS Official.

Василий также вспомнил интервью Теофимо, в котором тот сказал, что победит его в 100 случаях из 100, и отметил, что им нужно подраться еще всего лишь два раза.

"Он сказал в интервью, что если бы снова со мной боксировал, то выиграл бы в 100 случаях из 100. Я мог бы к нему обратиться. Можно три раза отбоксировать – еще два осталось. Второй будет реваншем, а в третьем мы выясним, кто из нас на самом деле самый сильный", – сказал украинец Лопесу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко заявил, что не проиграл бой, а судьи в этом поединке были заряжены.