Ломаченко объяснил обвинения в адрес судей после боя с Лопесом

Михаил Морозов Бокс 12:00, 24.12.2020

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не называл судей поединка против Теофимо Лопеса продажными, но не считает их работу объективной.

В интервью изданию The Ring он отметил, что не может говорить о подкупе, поскольку никогда не видел и не слышал об этом. Несмотря на это, наш соотечественник считает, что заслужил как минимум не проиграть.

"Я не говорил, что судей подкупили, я сказал, что в их суждениях не было объективности, они були предвзятыми, как мне кажется. Когда я услышал их оценки, то понял, что они были настроены против меня. Я могу четко сказать, какие раунды остались за мной, а какие – за ним. Я насчитал как минимум ничью, а если анализировать каждый удар, то я выиграл на одну трехминутку больше. Как я могу говорить, что судей подкупили, если я никогда не видел и не слышал об этом. Я никогда так не думал", – заявил Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий сенсационно проиграл бой Лопесу единогласным решением рефери.

В своем первом интервью после поединка он сказал, что "судьи были заряжены". Его промоутер Боб Арум раскритиковал обвинения Ломаченко, назвав его комментарии тупыми.

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