Ломаченко обвинил Лопеса в трусости

Украине Василий Ломаченко (14-2. 10 КО) выразил уверенность в том, что американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) не согласится на проведение с ним матча-реванша.

Как заявил наши боксер в интервью своему официальному YouTube-каналу, Лопес и его команда боятся и четко понимают, что в повторном бою у них нет ни единого шанса отстоять титул абсолютного чемпиона мира.

"Он понимает, что ему со мной нельзя боксировать. Он взобрался на эту гору. Ему повезло. И он захочет как можно дольше на ней пробыть и просидеть. А дать мне реванш – это значит прийти, положить пояса и сказать: "Спасибо, было прикольно". Они боятся, потому что знали, что я был травмирован в бою. И видели, как я отбоксировал. Они не будут делать этого", – сказал Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко объяснил, почему из контракт на поединок против Теофимо Лопеса был исключен пункт об обязательном реванше.

Напомним, украинский боксер19 октября проиграл американцу единогласным решением судей. Ломаченко не согласился с таким исходом и обвинил арбитров в предвзятости.