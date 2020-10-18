Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Лопеса

Максим Иншаков Бокс 08:56, 18.10.2020 Обновлено: 09:16, 18.10.2020

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после сенсационного поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) поблагодарил болельщиков за поддержку.

У себя на странице в Instagram 32-летний уроженец Белгород-Днестровского отметил, что главные победы у него еще впереди.

"Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь! Главные победы еще впереди", – написал Лома.

Ломаченко поблагодарил болельщиков
Instagram Василия Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

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