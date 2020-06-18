Ломаченко обошел Усика в списке лучших боксеров мира

Александр Усик и Василий Ломаченко попали в топ-20 лучших боксеров мира

Украинец Василий Ломаченко занял девятое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, обогнав Александра Усика, который оказался на 16-й позиции.

Авторитетный портал Boxrec составил свой рейтинг лучших боксеров, поставив на первую строчку Сауля Канело Альвареса. Второе и третье места в списке заняли британец Тайсон Фьюри и Эррол Спенс-младший, соответственно. Кроме Усика и Ломаченко в топ-100 боксеров попали украинцы Сергей Деревянченко (35-й) и Виктор Постол (99-й).

Десятка лучших боксеров мира по версии Boxrec выглядит следующим образом:

1. Канель Альварес

2. Тайсон Фьюри

3. Эррол Спенс-младший

4. Геннадий Головкин

5. Деонтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Мэнни Пакьяо

8. Энтони Джошуа

9. Василий Ломаченко

10. Шон Портер

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание WorldBoxingNews назвало 1000 лучших боксеров всех времен. В топ-100 нашлось место двум украинским спортсменам – Александру Усику и Владимиру Кличко.