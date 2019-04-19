Ломаченко "обидел" промоутера: спортивные новости 18 апреля

Промоутер скандально британца Тайсона Фьюри неоднозначно высказался о победе Василия Ломаченко над Энтони Кроллой, а российский боксер Мурат Гассиев объявил о переходе в супертяжи. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 18 апреля.

Кроме того, в Лиге Европы определились участники полуфинальной стадии. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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