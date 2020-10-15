Ломаченко о Лопесе: хочу очень сильно надрать ему задницу

Украинский чемпион Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) признался, что собирается серьезно побить обладателя титула по версии IBF американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира состоится в ночь на воскресенье 17 октября в Лас-Вегасе (США).

"Хочу хорошенько его отделать. Очень, очень, очень сильно отделать. Хочу хорошенько надрать ему задницу. Отец Лопеса, видимо, считает, что они — суперзвёзды. Как Тайсон Фьюри. Именно по этой причине они всё время что-то несут, именно по этой причине от них постоянно несётся потоками трешток. Но на самом деле никакие они не звёзды. Они просто играют роль звёзд. Да, это правда. Они мне оба не нравятся. Прежде всего из-за того, что постоянно несут обо мне какую-то абсолютную ересь. Они слишком много говорят обо мне", - цитирует Ломаченко vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил о том, что ему не надо было принимать бой с Василием Ломаченко. Кроме того, американский боксер раскрыл важную деталь контракта на поединок.

Отметим, что эсклюзивные права на показ поединка выкупила онлайн-платформа Megogo, поэтому увидеть его можно будет только на платной основе на одном сайте.