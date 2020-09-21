Ломаченко о бое с Лопесом: жалеть я его точно не буду

Украинец Василий Ломаченко заявил, что не будет жалеть Теофимо Лопеса в их бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

Наш соотечественник пообщался с представителями промоутерской компании Top Rank, сказав, что сделает больно Лопесу, если у него будет такая возможность. Ломаченко также считает, что победа американца над Ричардом Комми, которая принесла ему титул IBF, была добыта благодаря "лаки-панчу" (счастливому удару).

"Если ты что-то говоришь, ты должен будешь доказать это в деле. Но если ты сказал и не доказал, то ты фуфломет, и грош цена твоим словам. Я говорю, жалеть я его точно не буду. Если мне предоставится шанс сделать ему больно, то я сделаю ему больно. Я смотрел его бой против Ричарда Комми, и первый раунд был очень интересным. Но во второй трехминутке Лопесу удался лаки-панч", – заявил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил, что ему не надо было соглашаться на бой с Ломаченко, и раскрыл важную деталь контракта на их поединок.