Ломаченко – о бое с Лопесом: я не проиграл этот поединок, судьи были заряжены

Украинец Василий Ломаченко не считает, что проиграл Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В интервью на YouTube-канале LOMUS Official наш соотечественник рассказал, что пересматривал поединок пять раз и, согласно его оценке, счет по раундам должен быть 6:6. Он также отметил, что выиграл две из трех чемпионских трехминутки.

"Еще тогда я сказал: "Мне кажется, что я не проиграл этот бой". И сегодня я говорю то же самое: "Я не проиграл этот поединок". Я пересматривал его пять раз. Я отдаю себе второй раунд, а ему первый, третий, четвертый, пятый, шестой под вопросом, но пусть будет его. Причем это моя оценка с предвзятым отношением к себе. Во второй половине боя я выиграл 7-11 раунды, а он взял 12-й. Выходит ничья со счетом 6:6. В таком случае мы смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу. Если поединок проходит в равных условиях, мы смотрим на чемпионские раунды (10-12), и я выиграл два из трех", – поделился своим мнением Ломаченко.

Василий заявил, что, по его мнению, судьи не были объективными.

"Даже если бы в первой половине его шести раундов я взял три, еще три, то на записках я бы не выиграл. О чем это говорит? Это говорит не о предвзятости, а о заряженности. Судьи были заряжены. Там и не пахло объективностью. Я не знаю, что это была за игра и чья это была игра, но я точно знаю, что это была игра. Они понимали, что вероятность нокаута в моем исполнении составляет около 20%. Соответственно, почему бы не сыграть?" – поделился своей точкой зрения Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи единогласным решением отдали победу Лопесу. Промоутер Василия Боб Арум выступил против одной из них, заявив, что не допустит ее работы на поединках своих боксеров.