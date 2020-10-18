Ломаченко о бое с Лопесом: я думал, что выиграю

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после боя с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) заявил, что не согласен с решением судей, которые присудили победу американцу.

Экс-чемпион мира считает, что по ходу поединка шел равный бой.

"Может быть, он где-то выигрывал в первых двух раундах, но на вторую половину я включился. В принципе, я считаю, что вторую половину я забрал. Я хочу приехать домой и пересмотреть поединок, но я не согласен с решением. Я думал, что выиграю, но результат есть результат, поэтому я с ним спорить сейчас не собираюсь", – отметил Василий.

Ломаченко признался, что после боя поедет домой.

"Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", – подытожил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок Ломаченко и Лопеса состоялся на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.