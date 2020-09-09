Ломаченко о бое с Лопесом: он съест мои удары и свои слова

Михаил Морозов Бокс 14:15, 9.09.2020

Василий Ломаченко ответил на оскорбления Теофимо Лопеса после официального объявления боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

"Теофимо Лопес может говорить все, что угодно. У него это очень хорошо получается. На протяжении последних двух лет он только и делал, что говорил обо мне. Хорошо для Теофимо. Когда мы подеремся в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова. Я буду лучше него и увезу домой в Украину четыре чемпионских пояса", – цитирует слова Ломаченко официальный сайт промоушена Top Rank.

Напомним, что украинец является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise, а его американский соперник владеет поясом IBF. Ранее СМИ назвали гонорары боксеров за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко объяснил, почему ему нравятся оскорбительные высказывания Лопеса.

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