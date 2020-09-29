Ломаченко не уложился в лимит веса во время подготовки к бою с Лопесом. Видео

Чемпион мира в легком весе WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прошел обязательное взвешивание за три недели до боя.

Наш 32-летний боксер не смог уложится в лимит легкой весовой категории (61,23 кг), показав результат 65,65 кг.

Лопес также провел контрольное взвешивание и также не уложился в лимит. Весы под американцем показали 67,92 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Ломаченко – Лопес за титул абсолютного чемпиона в легком весе состоится 17 октября и будет показан по MEGOGO.

Ранее Лопес заявил, что поставит деньги на то, что ему удастся нокаутировать Василия Ломаченко до окончания третьего раунда их поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.