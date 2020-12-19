Ломаченко не сдержался и вышел из себя во время интервью. Видео

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) не смог сдержать эмоций, комментируя ситуацию с травмой своего бывшего соперника Теофимо Лопеса.

Владимир Кобельков во время интервью с украинским боксером завел тему про реванш с американцем.

"Я считаю, что должен быть реванш, но примет ли Лопес его или нет? Я думаю, что он его не примет, потому что они боятся. А боятся потому, что знают, что я боксировал с травмой. А если я с травмой так отбоксировал, то в следующем поединке никто не будет ждать и никто не будит тянуть", – сказал Лома.

Лопес сделал сальто после боя Top Runk

На резонное замечание интервьюера, что у Лопеса тоже была травма, Ломаченко вышел из себя.

"Какой травмы?! Какой ноги?! И что?! В чем это выражается?! Какой перелом?! Ты видел?! Он в конце боя сальто прыгнул! Вот зачем ты сейчас это говоришь?! Может он палец или ногу поломал во время сальто, а нам рассказывает, что это было перед боем? Он говорит, что за три недели? Ну у меня нет слов", – не сдержал эмоций Василий.

Напомним, что Ломаченко перенес операцию на плече после проигранного поединка за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса.

В одном из интервью Ломаченко объяснил, почему из контракт на поединок против Теофимо Лопеса был исключен пункт об обязательном реванше.