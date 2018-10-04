"Ломаченко - не человек": менеджер украинца ошарашил признанием

Менеджер украинского чемпиона Василия Ломаченко Эгис Климас считает, что в будущем боксеру нужно драться в Великобритании, поскольку там - отличный рынок и можно выгодно продавать бои.

"Василию нужны имена, боксеры. Если они там будут, конечно, мы поедем боксировать в Англию. По моей шкале, на сегодняшний день Василий - на очень высоком уровне, если сейчас мы сможем договориться с Майки Гарсия, это будет очень большое шоу для Америки и всего боксерского мира", - цитирует слова Эгиса Климаса Xsport.

Размышляя о том, сколько еще может продержаться на вершине украинский боец, Климас сказал: "Лично мне хотелось бы, чтобы это было вечно. Я тоже думал, что он - не человек, до тех пор, когда он боксировал с Мариаггой, и у него появилось рассечение и побежала кровь. Тогда я понял, что он тоже - человек. Думаю, что у него в карьере осталось где-то 5-7 лет. Это я так вижу".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Василий Ломаченко рассказал: с кем из боксеров ни за что бы не проводил бои и почему.