Ломаченко назван лучшим боксером мира

Украинец Василий Ломаченко занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Помимо нашего чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, в топ-10 по версии журнала The Ring также вошел еще один украинец — Александр Усик, владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

Василий Ломаченко и Александр Усик

На втором месте рейтинга расположился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, а на третьем — чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Сауль Альварес.

Теренс Кроуфорд

Рейтинг P4P

1. Василий Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Иноуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Майки Гарсия

10. Донни Ньетес

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко считается явным фаворитом боя с британцем Люком Кэмпбеллом, в котором будет разыгран вакантный чемпионский пояс в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Наш обладатель титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) вернется в ринг в августе-сентябре. При этом дата поединка против Кэмпбелла пока не утверждена, однако букмекеры уже опубликовали котировки на бой.

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