ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Ломаченко назван лучшим боксером современности

Ломаченко назван лучшим боксером современности
Проект компьютеризированной системы Compubox привел неоспоримые доказательства
Читать материал на украинском

Проект компьютеризированной системы Compubox определил украинца Василия Ломаченко, как лучшего боксера современности.

Аналитики привели несколько важных статистических показателей главных претендентов на первенство в рейтинге pound-for-pound — Василия, а также американца Теренса Кроуфорда и японца Наои Иноуэ, сообщает Vringe.com.

Сравнив такие показатели (в среднем), как общее количество точных ударов за раунд (TOTAL LND/RD), общее количество нанесённых ударов за раунд (TOTAL THR/RD), процент точных попаданий (TOTAL CONN %), количество точных джебов за раунд (JABS LND/RD), количество точных силовых ударов за раунд (POWER LND/RD), процент точных силовых ударов за раунд (POWER CONN %), процент пропущенных ударов за раунд (OTC %), процент пропущенных силовых ударов за раунд (OPC %), количество пропущенных ударов за раунд (OPP LND/RD), Compubox определили победу Ломаченко (22 очка), за которым расположились Иноуэ (20) и Кроуфорд (18).

Ломаченко назван лучшим боксером современности

Новости
Ломаченко — Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя за три чемпионских пояса

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Ломаченко занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Помимо нашего чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, в топ-10 по версии журнала The Ring также вошел еще один украинец — Александр Усик, владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персона
Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения