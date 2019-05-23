Ломаченко назван лучшим боксером современности

Проект компьютеризированной системы Compubox определил украинца Василия Ломаченко, как лучшего боксера современности.

Аналитики привели несколько важных статистических показателей главных претендентов на первенство в рейтинге pound-for-pound — Василия, а также американца Теренса Кроуфорда и японца Наои Иноуэ, сообщает Vringe.com.

Сравнив такие показатели (в среднем), как общее количество точных ударов за раунд (TOTAL LND/RD), общее количество нанесённых ударов за раунд (TOTAL THR/RD), процент точных попаданий (TOTAL CONN %), количество точных джебов за раунд (JABS LND/RD), количество точных силовых ударов за раунд (POWER LND/RD), процент точных силовых ударов за раунд (POWER CONN %), процент пропущенных ударов за раунд (OTC %), процент пропущенных силовых ударов за раунд (OPC %), количество пропущенных ударов за раунд (OPP LND/RD), Compubox определили победу Ломаченко (22 очка), за которым расположились Иноуэ (20) и Кроуфорд (18).

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Ломаченко занял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Помимо нашего чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, в топ-10 по версии журнала The Ring также вошел еще один украинец — Александр Усик, владеющий тремя поясами в тяжелом весе (IBF, WBO и WBC), но уже готовый к выступлению в супертяжелой категории.

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