Ломаченко назвали православным братом и пригласили в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев обратился к тем, кто критикует Василия Ломаченко после сенсационного поражения в бою с Теофимо Лопесом.

На своей странице в Instagram россиянин вспомнил достижения нашего соотечественника в боксе и заявил, что он не заслуживает такого отношения к себе. Генсек ФБР также пригласил украинца в РФ, пообещав устроить ему теплый прием.

"Хочу ответить всем хейтерам Василия Ломаченко. Он – гордость для всего боксерского сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписал свое имя в историю бокса. Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл, и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата хлебом-солью", – написал Кремлев на своей странице в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в российском фильме о церкви.